台中也要拼無人機　盧秀燕訪美積極媒合

台中市長盧秀燕26日在議會備詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月26日電／台中市議會26日進行市長訪美考察專案報告，無黨籍議員林昊佑詢問無人機產業發展。中國國民黨籍台中市長盧秀燕表示，此次訪美積極媒合無人機產業商機，獲得美方高度關注與正面回應。台中有很好的無人機工業基礎，包括航天、機械、晶片、光學。台中市政府正穿針引線，將建立台中第10個工業產業鏈，就是無人機產業。



盧秀燕指出，這次赴美不光從軍用談無人機，台中有很多很好的無人機工業基礎，包括有航天、有晶片、有機械以及光學，這四個產業構築起來就是無人機產業聚落。台中本身就是全世界做無人機最好的地方，不管軍用、商用、農用或專用，像市府消防局、警察局都有將無人機應用在市政上。



盧秀燕表示，訪美時發現一個大商機，就是美國欠缺無人機。過去因美國發展比較高科技，以巨型、超巨型、長程雷達、愛國者等武器為主，反而無人機產能不夠。目前中東戰爭，因伊朗本身備戰數十年，竟然製造大堆無人機，然後以小博大，所以美方很需要無人機。台灣也需要無人機，全世界都在搶無人機。



盧秀燕強調，她特別向美方表示，台中具備發展無人機優勢，因此，希望美方能多多來台中。盧秀燕更透露，美方的確會來，先前已陸續來台中，台中市政府做了很多“穿針引線”的工作。繼9大產業鏈，包括半導體、晶片、機械、光學、航天，還有風力能源等產業鏈，未來台中市要建立“第10個”工業產業鏈，就是無人機產業。