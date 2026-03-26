館長挺柯：司法成民進黨的狗　抗爭不會結束

“館長”陳之漢接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月26日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，全案延燒近2年，台北地方法案26日一審重判17年有期徒刑。柯文哲預計下午5點於台大國際會議中心召開國際記者會，長期挺柯網紅“館長”陳之漢也現身，他表示，判決我們很失望、憤慨外，他不會認為判17年是重判，也不意外，因為民進黨不是就要這樣搞嗎？我們的抗爭不會結束！



館長痛批，他今天對司法非常失望，也不意外，無論是檢察官、法官，他講一句非常難聽的，就是民進黨的狗，教你怎麼幹就怎麼幹，難怪超過85%台灣人不信任司法！“我們的抗爭不會結束！台灣人民不是傻子！”



柯文哲記者會現場下午4點已湧入逾百名小草排隊等候入場聲援柯文哲，當小草看到館長到場，立刻高喊，“司法不公，人民不服！”館長聽到後也抿嘴點頭。也有小草在一旁拉起“阿北冤獄，司法不公”的大幅海報。



館長接受媒體訪問表示，法官認為新台幣210萬元的政治獻金是前金後謝，這是主軸，但第一個他想問的是，這一年來各大媒體、各大政論節目名嘴說什麼收幾億元、收比特幣，到底錢在哪裡？第二，法院這樣判已經是非常配合民進黨政府，非常勉強地去湊210萬元的判定。



館長強調，他相信判決書出來後的未來一個月，台灣社會會好好看到底寫什麼，然後再比對民進黨正要的所有案件，看看這個判決到底是公平的，還是配合民進黨政府進行司法迫害。210萬元很清楚是入到民眾黨的政治獻金，也是柯文哲在選舉時花費出去，何來貪污？司法已經到了為配合民進黨迫害在野黨領袖，就為了拿到年輕選票、把民眾黨消滅。

