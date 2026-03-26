北京特色周高雄登場　港都民眾觀賞演出

“2026高雄·北京文化特色周”26日在高雄登場，中國東方樂團帶來古箏、琵琶、笛簫合奏曲目。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月26日電（記者 蔣繼平）兩岸關係緊張之下，持續進行兩岸交流活動更顯價值。每年定期舉辦的“高雄.北京文化特色周”26日在高雄如期舉行，開幕活動吸引約5百人到場觀賞，來自北京的中國東方樂團開場演出，展現豐富的文化底蘊，透過音樂連結兩岸。



“2026高雄·北京文化特色周”26日到29日在高雄市前鎮區的台鋁“晶綺盛宴”登場，活動由中華海峽兩岸企業交流協會主辦，26日下午開幕儀式安排節目演出，還有非遺項目攤位展出，氣氛熱絡。



舞台表演由高雄、北京的團體陸續上台演出，高雄帶來樹德科大熱舞、猩猩裝熱舞、以及閃亮舞蹈團帶來練舞功等演出。北京帶來古箏、琵琶、笛簫合奏曲目，以及魔術表演、歌唱、舞蹈、雜技來與觀眾交流。



令人驚豔的是，北京開場帶來的表演由中國東方樂團的國家一級演員姜淼領軍，攜手演奏家賀瑩瑩與殷惠，以《躍馬迎春》、《茉莉花》、《踏浪》等經典民樂，呈現中華文化的深厚底蘊，讓台下觀眾聽得如癡如醉。



活動最大亮點是帶來北京非物質文化遺產展示區，邀請多位非遺工藝大師現場展演，包括鼻煙壺、料器、雕漆、剪紙及皮影戲等傳統技藝，並開放民眾近距離互動體驗，讓參與者深刻感受中華文化的精緻與傳承價值。



主辦單位表示，未來將持續推動兩岸青年與文化藝術交流，透過音樂、藝術與工藝，讓更多民眾在交流中建立理解，在互動中累積情誼。“2026高雄·北京文化特色周”不僅是一場文化盛會，更是一座連結城市與人心的重要橋樑。