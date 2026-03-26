柯稱不會逃盼減交保金　北院判維持7千萬

柯文哲步出法院表情凝重。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月26日電（記者 莊亦軒）台北地方法院26日針對京華城相關案件作出一審判決，前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲遭判有期徒刑17年、褫奪公權6年。判決出爐後，法院隨即召開強制處分庭，重新檢視相關被告的保釋條件與限制措施。柯文哲說，“我一定不會逃亡”，電子腳鐶沒有必要，也不用限制住居，之前交保金7000萬元是跟他母親和妹妹借的，“可以減嗎？”



審判長江俊彥訊問後裁定，柯文哲、李文宗維持原交保金額，沈慶京、應曉薇分別加保3000萬元，如果今無完成加保恐被留在候審室。柯文哲可離開法院。



台北地院此次對京華城相關案件多名被告做出一審裁定。柯文哲被判處17年徒刑並褫奪公權6年。台北市議員應曉薇被判15年6月並褫奪公權6年。威京集團主席沈慶京則遭判10年徒刑，併科罰金2000萬元，並褫奪公權5年。另外，前台北市副市長彭振聲因圖利罪被判2年徒刑、褫奪公權3年，但法院裁定緩刑3年。李文宗則被判合併執行4年6月。都委會前執秘邵琇珮判刑1年3月，褫奪公權1年，緩刑3年；都發局前局長黃景茂判刑6年6月。判決公布後，法院隨即進一步開庭審查各被告現行保釋與強制處分是否需要調整。



另外，台北市前市長辦公室主任李文宗被依公益侵占、背信罪判刑4年6月；前木可公關負責人李文娟被依公益侵占、商業會計法填製不實憑證罪判刑2年4月；會計師端木正判刑1年；應曉薇的顧問吳順民、威京集團前財務經理張志澄均判決無罪。



在強制處分庭中，公訴主任檢察官林俊廷表示，一審已經做出有罪判決，且刑度不輕，未來仍有上訴審與刑罰執行程序需要進行，因此原本保釋的理由與必要性仍然存在。檢方認為，在案件尚未完全確定前，仍有必要維持現行限制措施，因此建議至少維持原有的保釋條件與相關監控安排，以確保後續審理程序順利進行。

