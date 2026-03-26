柯重判17年　黃光芹：藍白合無懸念

柯文哲一審遭判17年有期徒刑，黃光芹說，藍白合至此應再無懸念。（照片：黃光芹臉書） 中評社台北3月26日電／台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城等案，台北地方法院一審宣判17年重刑。媒體人黃光芹26日下午在臉書發文表示，這種合法的政治獻金卻有罪的判決，已引起其他選舉出身政治人物的高度疑慮，後續政治效益難以逆料，藍白合至此應再無懸念。



台北地方法院針對柯文哲涉及京華城等案，依違背職務收賄罪判處13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年，可上訴。



黃光芹痛批，這個判決太牽強了！柯文哲在違背職務收賄罪上被重判13年，問題是，有關小沈1500法官查無實證，卻牽強用合法且不符合比例的210萬元政治獻金，勾連出不存在的前金、後謝。如果不判有罪，而且重判13年，後3罪加總還不到10年，柯文哲的“總統”、“立委”和黨主席之路，也不至於全斷。



黃光芹強調，這種合法的政治獻金卻有罪的判決，已引起其他選舉出身政治人物的高度疑慮，後續政治效益難以逆料，藍白合至此應再無懸念。



依《“總統”“副總統”選舉罷免法》規定，若一審被判超過10年，即使尚未定讞，被告仍不能登記參選正副“總統”，意即宣告柯文哲已喪失角逐2028大選資格。



另外，同案被告應曉薇被判15年6月、沈慶京10年、黃景茂6年6月、彭振聲2年緩刑3年、邵琇珮1年3月緩刑3年、李文宗4年6月、李文娟2年4月、吳順民和張志澄無罪。



合議庭審理11名被告，除柯文哲外，另有威京集團主席沈慶京、台北市前副市長彭振聲、都發局前局長黃景茂、都委會前執秘邵琇珮、威京集團財務經理張志澄、台北市議員應曉薇、應女的顧問吳順民、柯辦前主任李文宗、前木可公關負責人李文娟、會計師端木正，合議庭同時對10人宣示判決主文。