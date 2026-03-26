林佳新：金溥聰輔選侯友宜與鄭麗文就有扞格

林佳新。（中評社 資料照） 中評社台中3月27日電（記者 方敬為）馬英九基金會人事風波延燒，外界掀起不少陰謀論。曾代表國民黨參選區域“立委”、親近“立法院長”韓國瑜的林佳新接受中評社訪問表示，先前各界揣測的陰謀論，隨著馬英九接受媒體專訪後，幾乎是檯面化，他認為，相關事件顯然是劍指現任黨主席鄭麗文領導的黨中央，因為陷入風波的蕭旭岑是副主席，不排除是在干擾黨的路線。



馬英九基金會3月16日透過新聞稿，直指“本會前執行長蕭旭岑及前員工王光慈均已於今年二月底完成離職交接手續。未來蕭旭岑及王光慈兩人之個人言論及行為，均不能代表本會及馬英九的立場。”馬隨後並出面接受媒體專訪，證實蕭旭岑、王光慈離職是涉及背信以及財政紀律問題，後續會將具體事證送請司法調查。並傳出此事由馬英九關係密切的前“國安會秘書長”金溥聰操辦。



林佳新表示，從鄭麗文在中常會中的談話，該事件的幕後“操刀手”已呼之欲出，是否為金溥聰，相信大家心中都有一把尺。其實在2024大選，金溥聰進駐藍營候選人侯友宜競選辦公室後，鄭麗文當時主張換侯，其實雙方就有扞格了，這些問題延伸到今天，鄭麗文已經是國民黨主席，副主席蕭旭岑遭到突如其來的指控，整個事件脈絡，相信大家都看得出來。



林佳新說，雖然不少人認為當中的陰謀論太大，沒有確切證據，但在他看來，一切都已經是搬到檯面上，從馬英九接受專訪開始，就是在對國民黨展開打擊。在馬接受專訪之前，他都還覺得指是馬辦內部鬥爭，或許是爭風吃醋，或許是爭權奪利，但當馬英九接受訪問，並且直接控訴蕭旭岑，就有強烈目的性了。



林佳新指出，常理來說，家醜不外揚，馬英九基金會若遇上內部爭議，其實只要關起門來處理即可，為何需要鬧得沸沸揚揚，甚至揚言動用司法調查？馬辦並非公家單位，相關舉措有違常理，顯然，就是要蕭旭岑陷入司法爭議，而蕭身為國民黨副主席，接下來有無可能牽連黨？這都是需要密切關注的發展。

