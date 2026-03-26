柯重判17年　藍操盤手：不影響藍白合作

國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華。（中評社 資料照） 中評社台北3月26日電（記者 張嘉文）針對台灣民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案遭一審判決17年有期徒刑，並褫奪公權6年，是否影響接下來的藍白合作？中國國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華向中評社表示，這不會影響藍白合作，目前藍白合作要共推人選的縣市，都照進度走，不受影響。



台北地方法院26日下午針對台灣民眾黨籍前台北市長柯文哲京華城案作出一審宣判，合議庭裁定柯文哲依合併應執行17年有期徒刑，並褫奪公權6年，全案仍可上訴。在此判決基礎上，柯文哲已喪失參與2028年大選的資格。



李哲華對此接受中評社訪問時表示，這不會影響藍白正在談的合作關係，因為藍白合從去年開始，在“立法院”以及相關政策上的合作都非常密切，現在則進入共推縣市長人選的合作中，昨天在嘉義市已啟動，已達成決議將用民調產生共推嘉義市長人選，所以柯文哲官司並不影響藍白合的進度。



李哲華也說，柯文哲對民眾黨是重要的政治資產，對民眾黨有很大影響力，這官司對民眾黨內部的效應他不便評論，但國民黨主席鄭麗文現在對接的是民眾黨主席黃國昌，藍白合作在談的也都是黨對黨之間如何分工，所以整體來說並不會影響藍白合作進程。



至於藍白合作縣市包括新北市、宜蘭縣和嘉義市的進度，李哲華說，嘉義市的民調希望在清明連假之前完成，因應民眾黨的需求，所以先啟動嘉義市，後續新北市、宜蘭縣都還在協調民調細節，就是照藍白合作協議的遊戲規則走。