遭判17年不能選2028　柯文哲微笑沒回應

柯文哲一臉微笑的步出法庭。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月26日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案26日一審遭判17年有期徒刑、褫奪公權6年，台北地方法院同時裁定維持原強制處分，柯文哲維持不加保金、交保並配戴電子腳鐐。離庭時，媒體問是否民進黨不讓選2028大選？柯微笑未回應。



下午4點38分退庭時，媒體問是否認為民進黨不讓你選2028？判決非常誇張？柯文哲轉頭看向記者，露出一抹微笑，未作任何回應，隨即在法警引導下、幕僚陪同下離庭。



在宣判後強制處分庭上，柯文哲對判決理由頗有意見，尤其針對法院認定柯收受新台幣210萬元政治獻金構成行賄對價關係，並未採信所謂1500萬元部分，柯在庭上多次一直微笑。合議庭由審判長江俊彥主導，認定210萬元屬“前金”，即便未有“後謝”，仍足以構成犯罪。



民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡在庭上數度落淚，柯文哲反而面帶笑意安撫，形成強烈對比。柯在庭上多次露出笑容，柯與旁人說這判得很荒謬，有前金、沒後謝，拿210萬給民眾黨的政治獻金認定是收賄，白手套的前核心幕僚李文宗經手210萬是無罪，那怎會柯這就是收賄呢？



黃國昌則神情嚴肅，多數時間在庭上閉目養神不語。庭訊結束後，記者問判決是否非常不合理、離譜？黃國昌臉色鐵青，未發一語即快步離開現場。