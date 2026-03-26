一審遭重判　柯文哲微笑走出法院揮手致意

柯文哲走出法院舉手向支持者們致意。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月26日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨前主席柯文哲涉及京華城案一審結果出爐，遭判刑17年。柯文哲26日下午步出台北地方法院，法院門口外聚集不少支持者等待柯退庭，柯走出法院時一言不發，但舉起手微笑向高喊“柯文哲，清清白白”的支持者們致意。



柯文哲一審結果在26日下午出爐，原定下午3時50分退庭，因故延遲到下午4時40分才在筆錄上簽完名走出法院，緊接著前往參加民眾黨舉辦的國際記者會。台灣民眾黨主席黃國昌於下午4時32分走出法院，台灣民眾黨秘書長周榆修於下午4時06分走出法院。



台北地院門口外聚集不少柯文哲支持者，從下午1時支持者們便聚集在門口等待柯文哲抵達。即便柯進入法院後，院外人潮仍持續聚集。原本傳出3時50分即將退庭，許多支持者們湧向門口希望能第一時間看到他。



現場有一位支持者因情緒激動且距離法院門口僅一步之遙，警方憂慮他可能穿過紅龍，迅速以四對一的優勢警力將他看管起來。他仍持續站在門口，直到柯文哲步出法院。與其餘支持者們一起高喊“柯文哲，清清白白”。



柯文哲簽完筆錄後步出法庭，現場媒體因互相爭搶最佳鏡頭角度發生摩擦。柯文哲走出法院後未發一語，但仍用眼神掃視現場支持者並舉起右手揮手致意，和抵達時迅速走進法院不同，柯文哲明顯放緩腳步讓支持者能看到他。



在現場支持者高舉布條、以及高聲吶喊口號下，柯文哲搭上車前往民眾黨舉辦的國際記者會。