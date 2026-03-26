柯文哲2028夢碎　網紅曝民眾黨發展3劇本

北院26日一審判決出爐，柯文哲被判刑17年、褫奪公權6年。柯確定喪失2028大位參選資格。（Cheap臉書） 中評社台北3月26日電／台灣民眾黨前主席柯文哲被訴京華城容積率收賄、圖利及政治獻金案涉公益侵占、背信等罪案，台北地院26日判刑17年，褫奪公權6年。知名網紅Cheap認為，柯文哲遭重判後，2026年地方選舉，民眾黨與中國國民黨合作將成為唯一的生路。目前情況並非只是“加速”藍白合，而是“被推去急診”。Cheap還分析民眾黨未來的3個劇本走向。



對於民眾黨未來的走向，Cheap提出了3種預測劇本，第1種，合作型：與藍營在各選區進行分工，2028年共推一組“總統”候選人，藉此保留民眾黨的招牌。第2種，依附型：轉變為實質上的“小藍”，雖然自主性降低，但能換取一定的民代或地方席次。第3種，解體型：若無法達成整合，民眾黨可能面臨泡沫化或直接解散。



根據《“總統”“副總統”選舉罷免法》第26條規定，柯文哲將喪失2028“總統”及“副總統”參選資格。



北院今一審宣判出爐，柯文哲貪污罪判刑13年、褫奪公權6年，公益侵占政治獻金部分各判刑2年、3年6月，挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案判刑2年，應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。



Cheap在26日臉書發文表示，阿北（柯文哲）重判17年，以前民眾黨選舉還可以玩“三足鼎立”。但阿北一審被重判後，大概會加速在野合作，甚至不是說加速，是被推去急診。民眾黨為了維持生存空間，2026地方選舉和老K（國民黨）合作成了唯一生路。



Cheap指出，自此少了一個大嘴巴。阿北是大嘴巴，每天抓頭、亂說話，一開始超級吸票，這是優點。但最近看來都是敗票居多，如果阿北神隱，在野溝通可能會順很多。國蔥老師（民眾黨主席黃國昌）雖然咆嘯、固執，但“講道理上”（雖然是他的道理），比較不會臨時翻桌，尤其“下架我黨（民進黨）”這個最高戰略原則。

