北京特色周高雄登場　內畫技藝讓人讚嘆

高雄·北京文化特色周26日登場，內畫製作技藝代表性傳承人劉東，手中拿著百魚圖作品進行介紹。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月27日電（記者 蔣繼平）高雄·北京文化特色周26日高雄登場，北京非物質文化遺產展示是最大亮點。這次有台灣少見的“內畫技藝”，呈現“一壺一世界”美名，與“壺裡繪乾坤”的技巧，不僅帶來傳統的裝飾鼻煙壺，也有近代創新的飾品、聚寶盆，讓人讚嘆不已。



“2026高雄·北京文化特色周”26日到29日在高雄市前鎮區的台鋁“晶綺盛宴”登場，活動最大亮點是帶來北京非物質文化遺產展示區，邀請多位非遺工藝大師現場展演，包括北京皮影、雕漆技藝、內畫技藝、北京料器、北京剪紙等5個項目。



“內畫技藝”少見於台灣，展出吸引不少民眾前往交流。內畫藝術源於明清時期，當時專門用來裝飾鼻煙壺，在細小的瓶子內畫出精美圖案，有“一壺一世界”的美名。現今鼻煙幾乎絕跡，鼻煙壺從日用品變成工藝品，與內畫絕技一起流傳。



擺在桌上的作品琳瑯滿目，題材從文學歷史、山水花草、動物都可以入畫。除了傳統的鼻煙壺作品，也有創新的呈現，做成飾品、聚寶盆等作品。另外像內畫手錶、內畫水晶、內畫冰壺等等，也都是近代開發出來，讓更多人認識內畫工藝。



內畫製作技藝代表性傳承人劉東從17歲就開始專研技藝，他細心向好奇的台灣民眾介紹工法，示範用纖細畫筆倒著畫，讓人嘖嘖稱奇。劉東也介紹他受到故宮太平缸啟發而創作的百魚圖聚寶盆，表示要用40到60天時間才能完成一項作品，很不容易。