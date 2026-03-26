加3千萬交保金　沈慶京淡定、應曉薇痛哭

左起應佳伶、國民黨台北市議員應曉薇、應佳妤。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月26日電（記者 張穎齊）京華城案一審宣判後進入強制處分程序，台北地方法院26日裁定，威京集團主席沈慶京與中國國民黨籍台北市議員應曉薇各加保新台幣3千萬元，2人若未能即時籌款，須暫留法警室。沈慶京神情淡定、雙手插口袋，一派輕鬆；應曉薇則當庭崩潰痛哭，哀求“不要讓我跟媽媽生離死別”，2名女兒也啜泣。



京華城案一審判決今天出爐，柯文哲重判17年、褫奪公權6年；應曉薇遭判15年6月；沈慶京判刑10年。



應曉薇遭判刑15年6月，並褫奪公權6年，等同失去參選資格，台北市議員中正萬華選區也將出現缺額。她在庭上情緒潰堤，哽咽表示“我不能沒有我媽媽，我媽媽100多歲了”，不斷落淚，旁聽席親友與女兒應佳妤、應佳伶也在庭外啜泣。



而沈慶京卻顯得老神在在，面對加保裁定，他幾乎沒有情緒波動，與助理低聲交談，雙手插口袋來回踱步。2人在庭上皆表示當天難以立即籌出3千萬元，已同意暫留法警室一晚、暫時不用還押，但這期間不得折抵羈押時間，須在27日早上前完成交保。



至於柯文哲的前財務長李文宗，一審判處4年6月，其中收賄罪獲判無罪，僅涉及背信與公益侵占部分成立，法院並裁定可撤除電子腳鐐。李文宗步出法庭時神情明顯放鬆。



柯文哲及其餘被告則維持原保金，未再加重限制。柯文哲在強制處分庭結束後簽名當庭離開，趕往記者會對外說明。