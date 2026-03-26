柯遭重判　民眾黨台南市黨部湧現憤怒支持者

前民眾黨主席柯文哲判決一出爐，民眾黨台南市黨部湧現支持者發洩不滿情緒。（照:民眾黨台南市黨部提供） 中評社台南3月26日電／前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲京華城案一審遭判刑17年，判決剛宣布，民眾黨台南市黨部門口湧現大批支持者發洩不滿情緒，黨部主委顏耀星認為雖打擊士氣，卻有利順勢推動藍白合。



國民黨台南市黨部主委謝龍介認為，判決不影響今年與2028年2場選舉藍白合的既定方向，民進黨台南市黨部主委郭國文呼籲柯案造成2年來的社會撕裂應告一段落，政黨勿再把支持者當工具，煽動做政治攻擊。



柯案26日下午判決出爐，民眾黨台南市黨部隨即湧現20多名支持群眾塞爆黨部門口，黨部員工引導每個人暢所欲言，抒發不滿情緒，群眾都怒噴政治迫害、司法不公。



顏耀星認為柯案的判決憂喜參半，憂的是對支持者確有士氣打擊，喜的是政治判決更強化支持者對黨與柯文哲的凝聚力。面對台南市年底選舉，藍白合更加順理成章。



謝龍介表示，藍白2黨在今年地方選舉與2年後的“中央”選舉合作態度都已定調。雖司法判決波折令人震撼，卻不影響推動藍白合作，支持者更加期待2年後一起下架民進黨執政。



郭國文認為，柯案偵辦近2年，司法用證據給大眾一個說明，不同政黨的支持者對司法體制的攻擊、對社會撕裂都該告一段落，柯文哲不是第1個因貪汙與圖利遭判刑的政治人物，也不會是最後一個，藍白的政治人物，勿再把支持者當工具，煽動他們的情緒去做政治攻擊。