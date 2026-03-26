柯遭重判　吳宗憲：藍白只有團結這條路可走

藍委吳宗憲。（中評社 資料照） 中評社台北3月26日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案遭一審判決17年有期徒刑，並褫奪公權6年，全案還可上訴。對此，中國國民黨“立委”吳宗憲向中評社表示，藍白合作他認為不會受影響，反而是面對這些狀況，會讓藍白大家知道只有團結這條路可以走，不團結的後果可能是不對的。



吳宗憲強調，因為在野的合作可以落實在每一個地方，不是只有大選正副人選搭配，且民眾黨人才濟濟，即便柯文哲真不能選2028，還有其他人可以勝任，所以整體的藍白合作，他覺得不會受影響。



台北地方法院26日下午針對台灣民眾黨籍前台北市長柯文哲京華城案作出一審宣判，合議庭裁定柯文哲依合併應執行17年有期徒刑，並褫奪公權6年，全案仍可上訴。在此判決基礎上，柯文哲已喪失參與2028年大選的資格。



檢察官出身的吳宗憲目前已被國民黨提名出戰宜蘭縣長選舉，正在和民眾黨提名人選、前“立委”陳琬惠協調，將以民調共推一組人選。他接受中評社訪問時表示，柯文哲在貪污罪上遭判刑13年，雖然還可以上訴，但二審時間拖長的話，未來恐失去參選2028的資格。



吳宗憲說，但他認為藍白在今年底的縣市長選舉，甚至2028年大選的合作，不會因為柯文哲的案子而有所影響，反而會更加團結。



他認為，這事件反而是讓大家能夠更知道不團結其實是不對的，藍白只有團結這一條路可走。