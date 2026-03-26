分析：黃國昌實質接棒　民進黨會更頭痛

左起民眾黨創黨主席柯文哲、主席黃國昌。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月27日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案一審遭台北地方法院重判17年、褫奪公權6年，雖可上訴，幾乎宣告2028大選夢碎。乍看之下，民進黨少了一個難纏對手，但藍白合作格局將更堅強，黃國昌實質接棒，民進黨會更頭痛。



柯文哲被重判，對民眾黨雖是重擊，基層支持者難免出現焦慮，記者在北院採訪現場還聽到民眾黨支持者“小草”說“民眾黨會不會就此泡沫化？”，認為沒有柯文哲這顆太陽的民眾黨，就有利民進黨。



但政治從來不是直線思考推演，柯文哲無法參選2028，釋放一個新的變數，現任黨主席黃國昌在柯文哲宣判前接受媒體專訪已鬆口。柯若無法參選2028，目前看起來就由黃國昌接棒，藍白合應是換了一個談判桌上的人。



黃國昌對藍營支持者的接受度，恐怕比柯文哲還高，這點藍軍心知肚明。柯文哲這幾年一直讓藍軍支持者覺得“太投機”，時而靠藍、時而批藍，又或去接觸綠營。反觀黃國昌，立場鮮明、攻擊力強，對藍營支持者來說反而比較安心。



實際上更可能的劇本是，柯文哲退場，黃國昌上場，藍白談判反而更乾脆。



再看國民黨，柯文哲被判17年，讓國民黨在2028談判中，籌碼明顯變多，過去藍白合作最大卡點之一，就是“誰當正、誰當副”，柯文哲的存在，讓國民黨不得不顧忌民眾黨聲量，但現在這個問題被司法“強制解決”，國民黨自然更有主導權。



然而，這也不是單向利多，黃國昌主導的藍白合，戰鬥風格勢必更強硬、更對抗，對民進黨來說未必比較好應付。柯文哲的路線有時搖擺，還有空間被分化；黃國昌則更像“直球對決型”，這種對手在選戰中反而更容易激起情緒動員。