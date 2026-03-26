陳佩琪不滿柯被判17年　喊要去法院跳樓

陳佩琪昨日在臉書曬出兒子柯傅堯在東京大學取得博士學位，拿到證書的照片，遺憾爸爸柯文哲無法出席。(陳佩琪臉書) 中評社台北3月26日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，台北地方法院26日判決有期徒刑17年、褫奪公權6年，可上訴。場外支持者群情激憤，柯文哲妻子陳佩琪原本也有登記旁聽證，並未到場。事後她在臉書發文聲稱，她要去台北地方法院跳樓。



據指出，陳佩琪赴日本參加兒子柯傅堯東京大學博士畢業典禮，尚未回台。



陳佩琪發文表示，她跟柯文哲結婚35年，自始至終覺得他就是個怪咖，他當醫生，總是視病人的生命比家庭還重要。她並不以為意，因為病人的命本就較重要，有份優渥的醫師薪水，但日子過的跟苦行僧一樣，甚至是有點窮酸。



陳佩琪說，她曾問柯收入不錯，幹麻過這種日子，他雖有亞斯特質，卻很感性的說，他賺錢是要給妻小用的...



陳佩琪表示，我真的不知道他今天貪了人家的210萬元給佩琪享樂、害自己要被關十幾年，而這些錢竟不到我年收入的一半？佩琪不買名牌，不好美食，不請傭人，每天搭公車上下班，到底你貪210萬給我幹什麼？請問錢在哪裡呢？



陳佩琪說，我們家所有的存摺、住家（只差化糞池沒開挖）都被抄到天翻地覆了，請問法官，我先生貪污的錢在哪裡，你幫我找出來，家裡錢財都是我在打理的，五天後辯論庭直播出來，請大家幫找柯文哲貪錢給佩琪的證據，特別是青鳥要看我跳樓的，法官都幫你們找到貪污210萬的證據了，直播完，證據明確了，說到做到，我去北院跳樓。