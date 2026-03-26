柯文哲喊冤：不應該以編故事方法定罪

柯文哲表情有點疲憊，但仍掛著一抹微笑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月26日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金侵占等案，26日一審宣判出爐，柯文哲遭判處17年、褫奪公權6年，全案可上訴。庭後民眾黨立即召開記者會。柯文哲表示，司法不可以是政治工具，司法不可以是有權力的執政者打壓在野黨工具，司法應遵守程序正義，應該以證據為基礎辦案，而不是以編故事方法定罪。



柯文哲表示，司法是“國家”最後一道防線，司法應當讓人民信任，司法唯一目的是維持社會公平正義，司法不可以是政治工具，司法不可以是有權力的執政者打壓在野黨工具，司法應當遵守程序正義，司法應該以證據為基礎辦案，而不是以編故事方法定罪。



柯文哲指出，這個案件沒有追求事實真相，變成早已寫好的政治劇本善後而已。這場審判中，證據法則被拋棄，證詞被選擇性採信，程序正義蕩然無存，這不是法治“國家”的審判，而是政治操作下的司法表演。過程中有太多政治介入，經過此案後，台灣司法更脆弱，“他們指控我家有不明財產金流，我根本不知道210萬的政治獻金，判我13年重刑，這個案子從頭到尾都在構陷。”



柯文哲強調，“我沒有圖利，也沒有貪污，我非常坦蕩，到現在為止經過很多審訊，沒有任何一個公務員說柯文哲跟人家說容積率怎麼處理，也沒有都委會的委員說柯文哲講過容積率怎麼處理，我都沒參與，怎麼圖利？動用“國家”機器調查一年，沒不法金流，面對媒體抹黑造謠，如果沒被關這一年還真無法證明我清白。”