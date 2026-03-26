黃國昌：對抗綠色威權29日上凱道討公道

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月26日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地方法案26日一審重判17年有期徒刑，褫奪公權6年。民眾黨主席黃國昌26日在記者會上宣布，明天早上民眾黨中央將召開擴大中央委員、中評委員聯合會議，並正式發出全台動員令，29日下午上凱道討公道！要與民進黨的綠色威權對抗到底！



台下小草聽到後，立刻接續高喊“上凱道討公道”！高喊聲超過20秒。



柯文哲26日下午6點15分親自召開國際記者會，回應京華城案、政治獻金案一審重判17年，褫奪公權6年，民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡、柯文哲委任律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘出席。



黃國昌表示，對於判決我們不會畏懼，更不可能因此退縮，我們會更團結地站在一起，陪伴在柯文哲身旁，繼續向前。我們要爭取的不是只有柯文哲的清白，我們要救回來的是台灣被民進黨綠色威權操控的司法。



黃國昌透露，明天早上9點在民眾黨中央召集中央委員、中評委，擴大聯合會議，這是我們展現團結、展現態度的時候，當我們在法庭上依證據論證據、依法論法，但沒辦法抵擋民進黨司法操弄時，民眾黨不會因此退縮，一定會起身行動。他明天早上將會正式發出全台動員令，周日下午一起上凱道討公道！要與民進黨的綠色威權對抗到底！



柯文哲等11人涉京華城案，台北地檢署於2024年5月正式分案偵辦，檢廉於2024年8月30日大動作搜索柯文哲住處、民眾黨中央，隨後聲請羈押禁見約1年，北院直到2025年9月8日裁定柯文哲以新台幣7千萬元交保。柯文哲被控違背職務收賄罪、主管事務圖利罪、公益侵占罪、背信等4罪，北檢求刑28年半，北院2026年3月26日宣判17年有期徒刑，並褫奪公權6年。