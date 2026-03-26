國民黨三點聲明　對柯案判決表達高度遺憾

國民黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北3月26日電／台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等4案，台北地方法院26日判決17年徒刑、褫奪公權6年，全案可上訴。中國國民黨表示，對此結果表達高度遺憾，此重判未能釐清社會疑慮，反而加深民眾對“司法淪為政治工具”的負面觀感。國民黨堅定支持柯文哲依法行使救濟權利，透過後續審理還原事實真相。



台北地方法院審理京華城案、柯文哲政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄罪判處柯文哲13年徒刑、褫奪公權6年；公益侵占政治獻金部分各判刑2年、3年6月；挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案判刑2年6月。應執行17年徒刑，褫奪公權6年。



國民黨26日下午發表3點聲明。



第一、司法處置須正視權力分際，避免扼殺政治參與。此案判處重刑並褫奪公權，實質上已對在野黨的運作與公共討論空間造成強烈衝擊，當法律處分被外界解讀為“改變政治結構”的手段時，將嚴重動搖人民對民主制度的根本信任；司法機關在處理涉及高度政治參與權的案件時，應審慎衡量是否符合比例原則，避免越過權力分立的紅線。



第二、杜絕“選擇性辦案”質疑，守護司法公信力最後防線。人民對司法的不信任，源於長期以來對案件處理標準不一的感受，當涉及在野政治人物的案件被以“高強度、高效率”偵辦與審理。反觀其他備受社會爭議的案件卻進展遲緩，這種明顯的落差感必然引發“政治操作”聯想；司法若無法落實一致的審判基準，將徹底失去其作為社會公義防線的公信力。

