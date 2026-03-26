柯文哲怒喊　賴清德，我絕對不會投降！

柯文哲憤怒地向賴清德喊話，這場審判不是結束，他絕對不會投降，他不會屈服的。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月26日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城等案，台北地方法院26日重判17年有期徒刑，褫奪公權6年。民眾黨傍晚舉行國際記者會，柯文哲憤怒地喊話，“這場審判還不是結束，賴清德，我絕對不會投降；賴清德，我不會屈服的”。



台北地方法院26日依貪污治罪條例違背職務收賄罪判處柯文哲13年徒刑、褫奪公權6年；公益侵占政治獻金部分各判刑2年、3年6月；挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案判刑2年6月。應執行17年徒刑，褫奪公權6年。



柯文哲26日傍晚與民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修及律師晚間共同舉行記者會。



柯文哲在記者會中表示，本案並未追求事實真相，變成早已寫好的政治劇本在善後，過程有太多政治介入，“我沒有圖利、也沒有貪污，我非常坦蕩”。



柯文哲指出，司法是“國家”的最後一道防線，應當被人民信任，司法唯一目的是維持社會公平正義，司法不可以是政治工具，更不可以是有權力的執政者打壓在野黨的工具。



柯文哲主張，司法應當遵守程序正義，應以證據為基礎來辦案，而不是以編故事的方法來定罪。這案件並沒有追求事實真相，變成是早已寫好的政治劇本在善後，審判過程中證據法則被拋棄，證詞被選擇性採信，程序正義蕩然無存。這是政治操作下的司法表演，過程有太多政治介入。



柯文哲認為，經過這案子後，台灣司法更脆弱、社會信任度更低，且竟然用威京集團捐給民眾黨的新台幣210萬元量刑，“我根本不知道有這筆政治獻金，判我13年貪污重刑”，這案子從頭到尾都是構陷，檢察官更用不實內容向法院騙取票搜索。

