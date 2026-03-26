柯文哲：還好賴有希特勒野心　沒希特勒能力

柯文哲罕見激動怒嗆。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月26日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前新住民委員會主委、陸配徐春鶯，因涉犯“反滲透法”等罪被起訴，綠營猛攻民眾黨遭“中共滲透”。前民眾黨主席柯文哲26日罕見激動怒嗆，到現在為止，抓到的“共諜”是陸配比較多，還是民進黨工比較多？民進黨才是“共匪”啦！



柯文哲說，他不是一個很喜歡激動的人，他再問一遍，賴清德，不要讓這個“國家”四分五裂！當“總統”是要團結“國家”，讓這個社會和諧，每天製造對立在幹什麼！不要一直製造內部分化，中國大陸是一個台灣需要嚴肅面對的問題，但不要在內部每天製造敵人，不可以把“國家”弄成這樣，這不是好的領導方式。



柯文哲強調，還好賴清德有希特勒的野心，但沒有希特勒的能力，不然就慘了。



台北地檢署日前依反滲透法等罪起訴徐春鶯，並質疑徐春鶯過去曾幫民眾黨站台助選。陸委會副主委梁文傑說，當滲透事實明顯的時候，政黨就要處理，否則就是自願在被滲透、在跟對岸合作。



柯文哲26日下午6點15分親自召開國際記者會，回應京華城案、政治獻金案一審重判17年，褫奪公權，民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡、柯文哲委任律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘出席。



黃國昌指出，被“共諜”滲透，從“總統府”、“國安會”到“行政院”，那些拿錢辦事的“共諜”，不是每個都是民進黨栽培出來的嗎？結果徐春鶯的案子，民進黨上綱到可以在民眾黨指定不分區“立委”，這是典型的黨檢媒三位一體。



黃國昌說，提名時，柯文哲的想法非常率直，新住民在台灣非常多人，居住在台灣數十年，為我們養育台灣的第二代、第三代，生活在這塊土地上都是我們的家人，他們需要有人幫忙代言，所以透過海選方式，而徐春鶯是被徵詢的對象之一，後來在媒體披露後，徐春鶯也表明無意再繼續參與，甚至到目前為止徐春鶯都還不是民眾黨員。結果民進黨可以上綱污衊成這樣，奉勸民進黨政府省省吧，一天到晚想要抹紅民眾黨。