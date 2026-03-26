北京特色周　展現兩岸文化交流豐沛能量

“2026高雄·北京特色周”於26日在高雄盛大開幕，活動將持續至29日。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月27日電（記者 蔣繼平）“2026高雄·北京特色周”於26日在高雄盛大開幕，活動將持續至29日，結合舞台節目演出與北京非物質文化遺產（非遺）工藝展示，吸引約500名來自高雄、北京及在地社區民眾與貴賓共襄盛舉，現場氣氛熱絡，展現兩岸文化交流的豐沛能量。



本次活動由北京市東城區非物質文化遺產保護中心、北京市石景山區音樂家協會主辦，中華海峽兩岸企業交流協會承辦。該承辦協會理事長黃貴民在致詞中表示，協會長期致力於促進兩岸在文化、經貿與科技領域的交流合作，透過多元互訪與論壇，搭建產業與文化交流的橋梁。“高雄·北京特色周”自2011年舉辦至今，已成為兩岸文化交流的重要品牌活動，不僅深化彼此理解，也促進實質合作與情感連結。



開幕式由主持人馬丁與趙璞玉揭開序幕，兩人以“文化是城市靈魂，藝術是跨越地域的語言”為主軸，串聯整場活動。節目首先由高雄樹德科技大學表演團隊帶來充滿青春活力的開場演出，展現南台灣的創意與熱情。隨後，由來自北京中國東方樂團國家一級演員姜淼攜手演奏家賀瑩瑩與殷惠，以《躍馬迎春》、《茉莉花》、《踏浪》等經典民樂，呈現中華文化的深厚底蘊。



整體節目精彩多元，涵蓋音樂、舞蹈、歌唱、魔術與雜技。高雄團隊“霸王猩能歌善舞”與“閃亮舞蹈團”以動感節奏點燃全場；北京歌手趙波深情演唱《綠島小夜曲》，引發觀眾共鳴。青年魔術師唐文文帶來創新魔術表演，展現視覺震撼；雜技演員金琳琳更以精湛呼啦圈技藝驚艷全場，其曾締造英國金氏世界紀錄的實力令人贊嘆。



此外，兩岸青年歌手同台獻藝，高雄歌手蕭諾與北京歌手韓智愚、鄒佳辰分別演唱《故鄉的雲》、《賽里木湖的月光》等作品，最後合唱《明天會更好》，將現場氣氛推向高潮，象徵兩岸文化交流的美好願景。

