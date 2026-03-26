被判17年無緣2028？柯文哲沒回應

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月26日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地方法院26日一審重判17年有期徒刑，褫奪公權6年，可上訴。媒體問及會否判太重，這牽涉其是否能參選2028大選，柯文哲並未正面回應，他僅強調，他沒有圖利、沒有貪污！若捐錢給民眾黨就是貪污，那民進黨、國民黨怎麼辦？



北院26日認定柯文哲收賄威京集團主席沈慶京的新台幣210萬元成立。



據選罷法規定，曾犯貪污罪經有罪判決確定、判決10年以上有期徒刑，不得登記為候選人。也就是說，柯文哲失去2028大選參選資格。



柯文哲26日下午6點15分親自召開國際記者會，回應京華城案、政治獻金案一審重判17年，褫奪公權6年，民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡、柯文哲委任律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘出席。



柯文哲表示，司法是國家最後一道防線，應當被人民信任，我們要思考一個問題，在這個案子後，台灣司法的社會信任度是增加？還是減少？他沒有圖利、沒有貪污，你們都查不到有錢流到他家，怎麼會講他貪污？奇怪了！而且查一年已經翻箱倒櫃了。



柯文哲反問，捐錢給民眾黨就是貪污，那民進黨、國民黨怎麼辦？你們要編，也編一個比較好的理由好不好？

