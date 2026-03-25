關注：沈伯洋選台北市長中間選票難拉

民進黨推沈伯洋選台北市長，會讓蔣萬安陷入硬仗嗎？（中評社 資料照） 中評社台北3月27日電（記者 黃筱筠）“行政院長副院長”鄭麗君傳出顧及對美關稅後續談判，參選台北市長意願不高，民進黨將改推備案人選、民進黨不分區“立委”沈伯洋。綠營更開始營造沈伯洋力戰北市長，會讓現任市長蔣萬安連任面臨硬仗。沈是備案人選，如果連綠營認為的最強人選鄭麗君都難贏蔣萬安，何況是備案人選，恐有夜行人吹哨子壯膽之感。



民進黨若最後推出沈伯洋力戰蔣萬安，可以說是完全放棄台北市長這一局。黨內討論人選除了鄭麗君、沈伯洋以外，還有英系“立委”王世堅以及黨秘書長徐國勇等，但為何其他人都拒絕，應該是看清台北市長這局對民進黨不利，民進黨只好勸進不分區“立委”沈伯洋，身為不分區“立委”，沈可能也難推辭。



鄭麗君至今還沒有答應參選台北市長，可能有幾個原因。首先，鄭麗君夫婿沈學榮身價不凡，今年財產申報曝光身家至少新台幣30多億元，過去也被質疑在大陸經商賺紅錢，雖她曾做出澄清，但若投入選戰，丈夫背景勢必會被更廣泛、深入的揭露。



另外，則是面對美國關稅談判後續影響，美國現在又祭出301條款，後續對台灣影響，也會連帶影響選情，這個後續波動，也難具體掌握，且不只是影響北市選情，也連帶牽動民進黨全台縣市選情。



而賴清德推倒反核神主牌，鄭麗君曾經是反核健將，曾為反核苦行絕食。2014年廢核行動平台發起反核遊行，當時不只有民進黨主席蔡英文參與，懷著身孕的鄭麗君也加入聲援。甚至連先生沈學榮都是在反核公投行動上認識，進而共結連理。



現在賴清德要重返核能，鄭麗君角色非常尷尬，因此在賴清德拋出核二、核三重啟議題之後，也傳出鄭麗君沒有意願參選台北市長。是否擔心鄭若參選反核立場遭到對手質疑，進而反作用力到賴清德身上，甚至影響全台選情，因此藉著關稅談判後續議題，順勢讓鄭退出選戰。

