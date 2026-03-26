民眾黨林碩彥：重判柯文哲讓藍白更團結

民眾黨籍新竹縣議員林碩彥。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月27日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案26日一審遭重判17年，幾乎失去參選2028大選資格。民眾黨籍新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問表示，重判柯文哲不但無法打擊民眾黨士氣，反而有助藍白更團結，也讓大家更看清民進黨政府操弄下的司法真面目，未來藍白將退無可退，因為只有下架民進黨政府，才能還給台灣司法公平審判的空間。



台北地方法院26日將柯文哲依違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。可上訴。



林碩彥強調，政治可以有立場，但司法不能沒有正義，因為這不只是對柯文哲一個人的審判，而是對台灣整個民主制度的審判，讓大家更看清楚司法是如何在政治壓力下轉向。未來藍白只有更團結，才能一起捍衛台灣得來不易的民主法治價值。



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，現為民眾黨在新竹縣唯一的一席議員。



他指出，從台北地方法院重判柯文哲的理由看來，並無法讓台灣多數民眾信服，因為法院僅憑匯入民眾黨帳戶的新台幣210萬元政治獻金，就重判柯文哲違背職務收賄罪13年，已創下台灣司法最危險先例。



林碩彥認為，未來所有候選人與政黨所收受的每一筆政治獻金，都可能成為民進黨政府清算政敵的工具，只要民進黨不開心，隨時都能將合法的政治獻金入罪化，這根本已是對台灣民主法治的公然恫嚇。

