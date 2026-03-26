關注：柯文哲遭重判讓藍白合更堅定不破

國民黨表態力挺支持柯文哲行使救濟權。(取自國民黨臉書) 中評社台北3月27日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城等案，台北地方法院26日一審宣判17年重刑，褫奪公權6年。儘管全案仍可上訴，但以之前“立委”集體收賄的SOGO案2022年一審判刑出爐後，二審至今已近四年還沒有結果，看得出來類似涉及政治人物重大案件審理時間都非常冗長，也等於預告柯文哲已喪失2028大選的入場券。



這樣的結果也將進一步影響台灣政壇結構，民眾黨看似受重創，但反而會在與中國國民黨結盟合作上，更有存亡齒寒的危機感，讓藍白合作更走向堅定不可破的方向。



畢竟柯文哲在重金交保後，對民進黨的批判力道，未如支持者預期地強烈，甚至坦言自己並不恨綠營等語，都讓外界一度出現綠白之間仍存互動曖昧空間的解讀。但這樣的空間在本次重判結果出爐後，已完全斬斷。



關鍵就在於法院判決所採取的認定有罪的依據，理由不是媒體一再炒作的excel中1500數字，也不是柯文哲在辦公室踩飛輪收300萬的情節，而是認定有人用人頭戶捐210萬政治獻金給民眾黨，而這筆金額是京華城容積率前金後謝中的一部分。



此一將政治獻金與對價關係直接連結，來定論柯文哲有所謂的收賄問題，看在白營支持者眼中，肯定沒有說服力，反而更容易有政治利用司法工具追殺柯的解讀，更會加大和加強小草們想拉下民進黨執政的決心。而以目前台灣政局結構來看，要達到這樣的結果，衹有藍白合作這條路可以完成，因此如果沒有意外，藍白合看起來應該是會更穩固。



而國民黨也看透了此點，此次事件中的反應速度快，聲援力道也大，國民黨主席鄭麗文本周三在中常會上已先行表態聲援柯文哲，判決出爐後，黨中央隨即跟進發聲，強調支持柯文哲依法救濟，並呼籲司法回歸證據本質。