柯遭重判　郭正亮：藍白合奪南二都讓賴緊張

郭正亮建議“藍白合”爭取政黨輪替，讓柯文哲得到公平審判。（中評社 資料照） 中評社台北3月27日電／台灣民眾黨前主席、前台北市長柯文哲涉及京華城等案，台北地院昨日一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。對此，前“立委”郭正亮建議，國民黨應趁此釋出善意，讓每一個縣市“藍白合”下架民進黨，替民眾黨支持者爭取“公平審判”。若能拿下高雄、台南，賴清德“明年就剉咧等”（閩南語，指擔心受怕）。



郭正亮26日在《亮話天下》網路直播節目中表示，柯文哲失去參選資格，甚至根據政黨法，也不能當黨主席。可是柯文哲始終是民眾黨的精神領袖，這口氣柯不可能吞下去。所以民進黨政府此舉“犯了大錯”，反而促成2028大選“藍白合”，因為民眾黨為了救柯文哲，只能拚政黨輪替，才能爭取對柯文哲合理的司法處理。



郭正亮以SOGO案對照柯文哲案，他說，SOGO案2022年7月6日宣判，至今已經快4年，還沒有二審。只因案情複雜、涉案人多、被告全員否認且積極爭訟，加上違背職務收賄的法律認定門檻較高，還有司法積案問題。反觀柯文哲先被判17年拔除參選人資格，可謂兩樣情。



郭正亮指出，如果民眾黨支持者期望柯文哲二審被公平對待，首要目標就是讓民進黨下台，完成政黨輪替。所以國民黨“總統”候選人一定要把“公平審判”寫入競選政見，這是對台灣所有追求民主者的重大承諾。



郭正亮質疑，柯文哲因為收受新台幣210萬被判17年，沈慶京給柯210萬被判10年，應曉薇收了沈慶京的錢，但一毛都沒給別人，被判15年，“以後我們也要用同一規格，來看所有民進黨執政縣市，而且可以溯及既往，你敢這樣判？大家就準備資料來等你”。



郭正亮建議，現下是把柯文哲這件事轉化成“司法公平運動”，激出良知還有悲憤的力量，年底讓民眾黨提的議員參選人每個都當選，這種力量才有用。只要把票拉高，讓每一個縣市都“藍白合”，下架民進黨。甚至拿下最關鍵的高雄、台南，比如高雄、台南，民眾黨支持中國國民黨參選人柯志恩、謝龍介當市長，這樣賴清德才會有感覺“明年就剉咧等”。



針對柯文哲被重判，郭正亮認為，民眾黨人很憤怒，但要怎麼做？柯文哲已經被這樣判了，可是柯文哲也不要沮喪，這就意味著柯文哲雖不能參選，可是他的“政治路走定了”。未來他還是要站台、晚上在各地助講，反正就是勉勵小草繼續努力。光是追求公平審判這一個理由就夠了，一方面是為自己，另一方面是為台灣司法。