柯重判17年　鄭麗文：藍白合的媒人是民進黨

國民黨主席鄭麗文。（照：鄭麗文臉書） 柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北3月27日電／台灣民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案一審被重判17年，對此，中國國民黨主席鄭麗文26日晚間在政治大學演講時，批評司法甘於淪為執政者的工具來對付政敵，藍白有很高覺悟必須團結，“藍白合的媒人是民進黨。”



台北地方法院審理前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲涉及京華城容積獎勵案、侵占政治獻金等案，遭北檢依收賄、圖利、侵占、背信等四罪起訴，求刑28年6個月，昨天下午一審宣判，依貪污等罪判決柯文哲應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。可上訴。審判長認為，檢方指控1500萬賄款部分是供述證據，不能據此認定犯罪事實。



綜合台媒報導，鄭麗文26日晚間到政大演講，批評司法甘於淪為執政者的工具來對付政敵，藍白有很高覺悟必須團結，“藍白合的媒人是民進黨。”她以美國南北戰爭為例，曾因“最高法院”對於“黑人到底是財產還是人”的判決而引爆南北戰爭。



檢察官出身的國民黨“立委”吳宗憲昨指出，圖利罪以前的定罪率很低，若檢察官配合執政黨濫用圖利罪，就會變成政治攻擊的工具。民眾黨“立委”陳昭姿怒批，執政黨親自消滅掉朝野和解的機會了。綠委林俊憲則說，柯文哲現在最關心的是剩下多少小草，所以不斷製造政治事端，“天下大亂，小草才不會散”。



吳宗憲昨表示，國家真的要把圖利罪好好檢視一下，一是定義太模糊，第二是世界上大多數國家都沒有圖利罪。他強調，“是圖了誰的利益還是便民，有時候是一線之隔”，但修法前會先被扣帽子，民進黨會說“原來你挺貪污犯”，變成沒有人敢去修法。



陳昭姿認為，刑期高達17年，就是不想讓柯文哲參選，“政治的手伸進來了”，“我不認為也不服氣這個判決。”



林俊憲說，柯文哲貪污罪這一項被判13年，也就是柯文哲不能選“總統”，對台灣政壇當然會有重大影響。第一、202大選民眾黨出局；第二、今年縣市長選舉，柯文哲講話還剩下多少支持度，這也是國民黨要自己評估的；第三、若2028的選舉，民眾黨沒有辦法再成為關鍵少數，有可能立刻泡沫化。

