柯案多久定讞　律師估二審1年三審更快　

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北3月27日電／台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城等案，台北地方法院26日一審宣判17年重刑，褫奪公權6年，全案仍可上訴。對此，律師葉慶元26日在政論節目評估，柯文哲案整個程序走完的時間，應是二審走完約需1年，三審則因不會開庭，所以要看狀況，通常很快發回。



台北地方法院審理京華城案、柯文哲政治獻金案，26日依貪污治罪條例違背職務收賄罪判處柯文哲13年徒刑、褫奪公權6年；公益侵占政治獻金部分各判刑2年、3年6月；挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案判刑2年6月。應執行17年徒刑，褫奪公權6年。



合議庭並一併宣判其餘10名被告刑責。柯文哲前核心幕僚李文宗判處4年6月；威京集團主席沈慶京判處10年；中國國民黨籍台北市議員應曉薇判處15年6月，其中洗錢罪併科罰金新台幣1千萬元。前台北市副市長彭振聲判處2年、緩刑3年；前都發局長黃景茂判處6年6月；都委會前執秘邵琇珮判處1年3月、緩刑3年；會計師端木正判處1年。另吳順民、張志澄均獲判無罪，李文娟則判處2年4月。



葉慶元26日在政論節目《少康戰情室》表示，看到柯文哲的判決結果，自己感到很遺憾，因為柯曾經是個如此閃耀的政治明星，但每個人的所作所為也應經得起檢驗，柯最終能不能對得起當初對選民的清白承諾，是柯自身要面對的事。



被問到，現在只是一審判決，還會有二審、三審，甚至可能還要發回更審，整個程序走完大概要多久？葉慶元則評估，原則上在一審時證據就已調查過，除非有新證據，否則二審會比較快、約需要1年。至於三審，由於不會開庭、通常是書面審，所以三審要看狀況，“通常很快發回就發回”。