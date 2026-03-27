侵占判決認定　扁帽工廠、小英商號觸法？

柯文哲涉京華城等案事件時序。(中評社) 中評社台北3月27日電／前台北市長柯文哲遭台北地院重判，除收賄部分刑度13年，其他是2個公益侵占及背信等3罪刑度，特別是柯在2023年為了參選“總統”在網路上販賣“KP小物”，遭認定未存入政治獻金專戶構成犯罪。柯文哲先前就在法庭上質疑，如果販售競選小物犯罪，那“賴桑小舖、小英商號、扁帽工廠”的所得沒有進入政治獻金專戶，是否也要起訴陳水扁等人。依照北院承審合議庭判決認定，過去及未來許多選舉的候選人恐都已觸法。



合議庭認定，柯文哲2022年11月1日簽約將柯的肖像權獨家授權給木可公司，柯宣布參選“總統”後，指派李文宗、李文娟分別擔任競選總部的財務長、支出帳務審核人員，再由柯實際掌控的木可公司與柯的競選總部簽約，由競總支付木可公司的肖像權金額侵占1500萬元。



合議庭認為，柯文哲臉書與IG、民眾黨官方網站、木可公司網路商店所刊登關於募款小物的競選宣傳文章，及相關宣傳網頁上，都明載柯文哲第三波募款小物、捐款、募款、斗內、選“總統”募款、選舉終究需要很多錢、國政討論、政策共論等文字，募款小物是謀取民眾支持柯文哲競選“總統”所捐贈的政治獻金，但柯等人侵占4133萬餘元收入，未存入柯的政治獻金專戶，且另以支付木可公司員工薪水名義，共同侵占柯文哲政治獻金專戶124萬餘元。



根據《中時新聞網》報導分析，柯文哲等人為籌募柯競選活動的選舉資金，且為宣傳柯的政治理念、政策，舉辦“KP SHOW募款演唱會”，1張門票價8800元，卻把性質為政治獻金的募款演唱會門票收入77萬166元，匯入木可公司帳戶，將該政治獻金侵占入己。



由於合議庭認定，柯競選“總統”販售的募款小物或演唱會門票等，都是政治獻金應該存入專戶。但這與台灣許多候選人的實際做法，及社會大眾的經驗法則認知差距很大，未來選舉參選人把支持者捐款，用在員工薪資、政黨發展、宣傳、活動，難道也會變成有罪？司法是否也要檢視所有其他過去和未來的候選人，也引發外界諸多質疑。