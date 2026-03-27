直播中顏面神經失調　郭正亮坦言認老了

郭正亮。（照片：《亮話天下》YouTube） 中評社台北3月27日電／前“立委”郭正亮25日上網路直播節目時，臉部表情略顯僵硬，甚至出現“嘴歪眼斜”情形。他事後下播後就醫，醫生稱是感冒引起的顏面神經失調。郭正亮26日透過YouTube頻道宣布，晚間7點的直播照常舉行，讓許多網友驚呼，“拜託，不舒服別直播”、“今天不是要停工嗎？好好睡覺休息啦”。郭正亮26日在網路節目表示，經過這一次事件，他是認老了。



郭正亮25日參與網路節目《綠也掀桌》錄影，期間在和主持人、主播李珮瑄聊到一半時，不少網友發現他疑似出現“嘴歪眼斜”症狀，郭雖然如常發言，但觀眾們仍喊話，要他盡快就醫。而李珮瑄事後透露，郭正亮下節目後已去看診，醫生表示是感冒引起的顏面神經失調，初期症狀輕微，“亮哥非常感謝大家對他滿滿的關心和擔心，在此謝過大家”。



郭正亮26日在網路節目《亮話天下》中透露，他不是被送醫，是自己去的。看醫生也沒有看多久，因為症狀輕微，醫生也叫他做了一些動作，比如舉手、走路、說話清不清楚。他是耳朵及淋巴腺腫大，所以造成顏面神經發炎，應該是發炎，壓迫到顏面神經作用。



郭正亮表示，他昨天睡了很久了，今天早上睡到9點半，很久沒睡那麼久了，早上的節目《亮劍台灣》，也暫停一次。他這個人本來就是工作狂，不過，他知道節制，睡眠非常重要，節目少上一點，要增加運動，這個他都知道。



郭正亮指出，有很好的朋友要幫他安排大醫院，做全身的檢查，下禮拜也會去做，也感謝有位朋友介紹健身教練，說要做點重訓，老人家要長肌肉。他經過這一次事件，是認老了，知道自己年紀很大了，可是還有一些話要講出來跟大家分享。



不少網友也在直播聊天室留言表示，“拜託，不舒服別直播”、“亮哥，今天不是要停工嗎？好好睡覺休息啦”、“身體好了嗎？不要太操勞啊”、“感冒好了嗎”、“別直播了啦”。