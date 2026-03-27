蔡正元滿面笑容入監　館長等送行

蔡正元今入監服刑，網紅“館長”陳之漢到北檢外送行。（中評社 鄭羿菲攝） 蔡正元今入監服刑，網紅“館長”陳之漢到北檢外送行，兩人擁抱。（中評社 鄭羿菲攝） 蔡正元今入監服刑，民眾到北檢外送行。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月27日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨前“立委”蔡正元涉賤賣黨產的“三中案”，去年底高等法院依業務侵占判3年6月徒刑確定，27日發監執行。蔡正元上午約8點半現身台北地檢署執行科外，滿面笑容地走向群眾一一握手，看到館長送別，兩人熱切地握手。蔡正元也懇託館長，2028他無法參與了，但你一定要讓藍白政黨輪替，他不求官、不求權，只求讓民進黨反省。



台北地檢署執行科外一早不到8點半，就有約30位民眾聚集準備聲援蔡正元，其中不少人身上都戴著印著“KP”的小物，長期挺柯網紅“館長”陳之漢也到場，當蔡正元滿面笑容地現身時，不少民眾都搶著過去與蔡正元握手，氣氛十分熱絡。



在蔡正元受訪約20分鐘後，也有民眾送花給蔡正元，在民眾一聲聲“蔡正元加油！”的呼喊後，蔡正元臨行前仍不忘要民眾2028政黨輪替、29日上街頭為前民眾黨主席柯文哲討公道，緊接著蔡正元才向外界揮手暫別，隨即便走進台北地檢署執行科。



馬英九等人遭控於“三中（中視、中廣、中影）”與舊國民黨部交易案，低價賤賣並不當取得黨產，造成國民黨新台幣72億元損害，台北地方法院依業務侵占、背信等罪嫌，一審判處蔡正元3年6個月有其徒刑，馬英九等人則無罪；檢方不服提出上訴，高院2025年底維持原判。