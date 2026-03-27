賴核電急轉彎　林濁水：民進黨遲早要分家

林濁水26日接受中天《新聞千里馬》節目專訪。（截自新聞千里馬YouTube畫面） 中評社台北3月27日電／賴清德日前宣布評估核二、核三重啟的可能性，不僅引發在野批評，也讓外界質疑他是否拋棄民進黨“反核神主牌”。前“立委”林濁水表示，從核電這個角度來講，民進黨現在面臨要不要拆夥，“因為你不拆夥，那些人一定跟你翻臉”。



林濁水26日在中天《新聞千里馬》節目中表示，西方世界是先有民主運動，建立資本社會，後來第二波勞工運動興起。二次大戰後環保意識抬頭，於是有第三波環保運動，以德國最典型，德國反核運動讓德國關閉核電廠。台灣很特別，民主運動、勞工運動及環保綠能運動同時發生，國民黨執政時，壓制這三種運動。台灣一旦民主化後，三種運動力量一併爆發。



林濁水點出，民進黨其實是一個社會民主黨跟一個綠黨的合體，變成一個黨。理念有矛盾怎麼辦？遲早要分家的。他建議應該各自組黨，必要的時候合作，這才是比較合乎政黨有各自理念，也有各自不能夠妥協的地方。



林濁水覺得，從核電這個角度來講，民進黨現在面臨要不要拆夥，“因為你不拆夥，那些人一定跟你翻臉”。就像勞工團體已經翻臉了，環保團體很早就翻臉過，所以他們組成綠黨，只不過不成氣候。因為許多環保大將還留在民進黨裡面，出去的都是小咖，所以綠黨到現在都不成氣候。環保大咖雖然留在民進黨內，但他們漸漸年老，也沒有影響力，無法推動改革。



林濁水認為，民進黨若要處理現況，應當將一個政黨分成兩個，再去結盟。但不能命令他們成立一個黨，這不行，要他們自願。如果能夠自然形成各自兩個黨，然後有合作的機會、有互相衝突的地方，那是一個常態的發展。民進黨應該有這樣的一個藍圖，來面對如今的核能問題。