軍購條例僅過4條　若協商未果4月底表決

“外交及國防委員會”26日與財政委員會聯席，繼續審查軍購特別條例。（中評社 資料照） 中評社台北3月27日電／“立法院”26日續審中國國民黨、台灣民眾黨及“行政院”等版本軍購特別條例，3版本草案最終通過“政院”版1條、民眾黨版1條及國民黨版2條，其餘均保留送黨團協商，若協商未果預估最快得於4月底送院會表決。26日審查聚焦採購進度及懲戒機制，台灣軍方部分同意但認為懲戒仍有不合理之處，“國防部長”顧立雄還一度表示“把我送懲戒吧”。



“立法院”“外交及國防委員會”26日與財政委員會聯席，繼續審查軍購特別條例。昨日重點在於民眾黨版及國民黨版第7條，分別為採購進度審議、定期進度報告及懲戒機制。國民黨版規定“如因公務人員違法或失職導致計劃執行進度或交付成果未達目標，或成效低於進度50%者，應將機關首長及相關主管，移送“監察院”調查懲戒。”



馬文君強調要有“進度的控管”，因此低於50%就要懲戒，否則何來急迫性；不過，徐巧芯另持意見，認為國軍弟兄不應因賣方市場延宕而背黑鍋，為軍旅生涯畫上汙點，應要求我行政單位持續有進展，但不見得是送懲戒。



會中也短暫出現一線契機，民進黨“立委”王定宇指出，他贊成若有延宕要有所懲罰，但前提是要能歸因於我行政部門，而非因不可抗力的美方延宕，就懲戒我官員，並提議將“政院”版的條文再加上各黨版本的部分段落，來讓它通過；不過最後仍未獲朝野共識而作罷。



顧立雄釋出善意表示，他同意國民黨版中，對於績效定期報告，這也是“國防部”每年一直在做的，如果想改成每一季報告審查也可以，但對於懲戒的部分他實在不知道該怎麼執行，甚至一度直言：“乾脆把我移送懲戒吧”。



昨日審議氣氛和樂不少，但最終朝野仍各有立場、難獲具體共識。三黨草案最終仍僅通過院版1條、民眾黨版1條、國民黨版2條，其餘多數條文委員會決議均保留送黨團協商；通過者分別為“主管機關為“國防部”及國民黨版的應提出各詳細規畫與替代方案。若下一步協商未果，預估最快得於4月底送院會表決。