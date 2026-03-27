顏慧欣生前遭職場霸凌？卓榮泰下令調查

顏慧欣。（中評社 資料照） 疑似顏慧欣同事的網友表示，顏慧欣確實曾遭遇長官排擠。（照片：yhou.1286 Threads） 中評社台北3月27日電／“行政院”經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣驚傳近日因病驟逝，享年53歲，賴清德、“行政院長”卓榮泰及副院長鄭麗君表示哀悼。但有媒體報導指出，顏生前在經貿辦公室疑似遭受長官排擠、工作不愉快，引發議論。疑似顏同事的網友26日在社群平台發文表示，雖無法證明顏慧欣離世與職場壓力之間存在因果關係，但她生前確實曾遭遇長官打壓與不當管理。今天也有相關錄音檔曝光，卓榮泰更下令調查釐清真相。



有關外界傳聞經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣疑似在職場受排擠等相關議題，“行政院”發言人李慧芝27日表示，“行政院長”卓榮泰十分重視，已指示啟動事實釐清程序，並依據《公務人員執行職務安全及衛生防護辦法》以及《“行政院”院本部職場霸凌防治申訴及調查處理要點》等相關規定，將由“行政院安全及衛生防護委員會”之外部委員，就相關事實進行必要釐清。



顏慧欣的辭呈也在今日曝光，根據《TVBS》報導，顏在辭呈內容寫道：“實際參與“行政院”貿辦（OTN）的工作後，職心中頗感憂慮。例如過去多次由國家領導人層級對外宣示的爭取加入CPTPP一事，實際上在執行層次充滿消極敷衍的態度，無具體計劃與時程；職在過去一年半多次提出建言，不但未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥。”顏的說法似乎印證外傳遭到長官職場霸凌。



外界已將矛頭指向經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，媒體昨日也曝光楊珍妮任職國貿局長時的錄音內容，提及她似乎常對下屬咆哮、怒罵，包括“做不好就是要改正，改正就是罵嗎”、“說我整天在罵你，我有這樣講過你嗎”。



顏慧欣父親是前“財政部長”顏慶章，其學經歷也頗出眾，美國威斯康辛大學法學碩士、博士，曾任“經濟部”法規會委員、中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長、台灣美國事務委員會主委、“行政院”經貿談判辦公室副總談判代表等職務。



帳號“yhou.1286”的網友在社群平台Threads發文指出，有關顏慧欣離世的事，以及相關報導指出“同事表示顏在經貿辦公室受到長官排擠，工作並不愉快”，確實有可能讓部分讀者將“受到長官排擠、工作並不愉快”與“身體不適、舊疾復發、於3月12日辭世”兩者產生聯想。他認為，這樣的連結是否成立，顯然無人能證明。



yhou.1286透露，顏慧欣確實曾在職場中承受排擠與壓力。很多跟他一樣在圈內的同事們應該能感同身受，該名長官可說是惡名昭彰，早在前一單位擔任局長期間，就有多名同事因其管理風格而選擇離職或出現憂鬱情形。



yhou.1286表示，該名長官情緒控管長期存在問題，經常在內部會議，甚至在有外部單位或外國賓客在場的會議，公開責罵同事與屬下、宣洩情緒。這種行為不僅對同仁造成極大心理壓力，在對外場合也十分有損機關形象。

