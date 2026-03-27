入監前蔡正元喊話　2028讓民進黨下台

蔡正元接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾請蔡正元在書上簽名。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月27日電（記者 鄭羿菲）前“立委”蔡正元涉賤賣黨產的“三中案”，去年底業務侵占判3年6月徒刑確定，27日發監執行。蔡正元在入監執行前最後一次接受媒體訪問表示，前台灣民眾黨主席柯文哲新台幣210萬元的政治獻金可以判13年，他侵佔自己公司的錢可以判3年半，司法的確離人民太遠。



蔡正元強調，民進黨不願意給柯文哲、給蔡正元一個公平審判的機會，但人民的眼睛是雪亮的，台灣的司法有待改進的地方太多，不能把這種不合理的體制留給下一代，每個人盡綿薄之力，請大家聲援柯文哲，一定要改變政治體制，才有辦法改變司法體制，大家一定要在2028年讓中國國民黨與台灣民眾黨有再一次執政的機會，這也是台灣最後的機會。若我們不努力，任由民進黨胡搞瞎搞，最後受災的是年輕一輩。



蔡正元最後說，風蕭蕭兮易水寒，老夫一去兮必再復返。他相信民進黨不是永遠的執政黨，一定會在2028年下台，讓民進黨有一個反省思過的機會。



台北地檢署執行科外一早不到8點半就有約30位民眾聚集準備聲援蔡正元，其中不少人身上都戴著印著“KP”的小物，長期挺柯網紅“館長”陳之漢也到場，當蔡正元滿面笑容地現身時，不少民眾都搶著過去與蔡正元握手，氣氛十分熱絡。



蔡正元接受媒體訪問表示，麻煩請媒體報導完整一點，他侵佔阿波羅公司，但這間公司是他的，衹有一個老闆，也衹有一個員工，公司的資金就是他自己的錢。三中案是完成了馬英九交代的任務，讓國民黨在2006年度過嚴重的財務危機。顯然司法判決不是合理的審判，是綠色暴政下的政治追殺，這昭然若揭，但他不是最不幸的，因為昨天看到柯文哲判17年。

