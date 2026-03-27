馬英九基金會今開董事會　聚焦兩重點

馬英九基金會將召開董事會，大門前擠滿了大批媒體準備採訪。（中評社 張嘉文攝） 基金會工作人員(右一)和媒體溝通動線。（中評社 張嘉文攝） 馬英九基金會顧問、前二二八紀念館長廖繼斌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月27日電（記者 張嘉文）馬英九基金會人事風波引發藍營震盪，基金會今天上午召開董事會，議程明定將討論上半年業務及財務報告、基金會遷址事宜，但因應人事風波，實際上將聚焦在兩大重點，一是新任執行長戴遐齡的人事案是否通過；二是針對前執行長蕭旭岑和王光慈的司法調查作為是否執行，或是轉為內部調查為主，不讓風波繼續擴大。



根據馬英九基金會公文，今天上午10點半在內湖行善路辦公室召開董事會，出席人員除了董事長馬英九，也包含尹啟銘、夏珍、李德維、高華柱、劉偉民、薛香川等6位董事成員。



回顧整起基金會人事地震風波，前執行長蕭旭岑、王光慈於2月底離職，隨後基金會更發布聲明，強調兩人言行不再代表馬英九立場，並指涉及財務紀律問題，已送交司法處理。事件更牽扯出是前“國安會秘書長”金溥聰受馬英九之命，進行基金會人事整頓。



但現擔任中國國民黨副主席蕭旭岑日前哽咽受訪回應，強調所有事情都向馬英九報告，並表示“馬忘記了很多事”，更引發馬英九健康狀況出問題的討論。



今天一早就有大批媒體前來馬英九基金會守候，要報導基金會董事會召開的最新進度，而十點半開始的會議，預計中午左右會有結果，這起風波會持續擴大或暫歇，將視董事會結果而定。