李德維：王光慈案經董事會通過　馬誇能力好　

馬英九基金會董事、現任國民黨中常委李德維。（中評社 張嘉文攝） 馬英九基金會大門口一隅。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月27日電（記者 張嘉文）馬英九基金會人事風波引發藍營震盪，基金會今天上午召開董事會討論，董事之一的前中國國民黨“立委”、現任國民黨中常委李德維受訪時證實，這次風波當事人之一的基金會執行長王光慈人事任命案，去年底曾開董事會確認，因為原執行長蕭旭岑要接任國民黨副主席，所以由王升任執行長，當時會議紀錄應有詳實記載，他認為沒問題。



李德維也說，當時董事會上大家還在誇讚王光慈的工作能力好，馬英九還特別說是他識人之明，所以應該給他這個董事長一些鼓勵和嘉獎。



至於是否該以司法手段調查整起事件？李德維表示，要尊重董事會的共同決議，當然這對於基金會有重大影響，必須深思熟慮，所以要先看目前內部有沒有相關行政調查的資料，在還沒看到的狀況下，就做出判斷也不恰當。



回顧整起基金會人事地震風波，前執行長蕭旭岑、王光慈於2月底離職，隨後基金會更發布聲明，強調兩人言行不再代表馬英九立場，並指涉及財務紀律問題，已送交司法處理。事件更牽扯出是前“國安會秘書長”金溥聰受馬英九之命，進行基金會人事整頓。但現擔任中國國民黨副主席蕭旭岑日前哽咽受訪回應，強調所有事情都向馬英九報告，並表示“馬忘記了很多事”，更引發馬英九健康狀況出問題的討論。



根據馬英九基金會公文，今天上午10點半在內湖行善路辦公室召開董事會，出席人員除了董事長馬英九，也包含尹啟銘、夏珍、李德維、高華柱、劉偉民、薛香川等6位董事成員。