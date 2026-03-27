綠黨團：柯案是藍舉發卻怪賴　冤有頭債有主

民進黨團舉行輿情回應記者會。（中評社 張穎齊攝） 民進黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月27日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨籍前台北市長柯文哲京華城案一審被判有期徒刑17年、褫奪公權6年，2028夢碎。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄27日表示，柯案最早就是2名中國國民黨籍台北市議員舉發，如今卻反過來怪賴清德，“冤有頭債有主”，呼籲民眾黨不要動不動動員群眾攻擊脆弱的司法，扭曲成民進黨害的。



民進黨“立法院”黨團27日於黨團會議室舉行輿情回應記者會，與會者有幹事長莊瑞雄、副幹事長沈伯洋、“立委”陳培瑜。



媒體詢問，京華城案最初由國民黨籍台北市議員游淑慧、鍾小平檢舉，如今卻被質疑是民進黨政治操作？



莊瑞雄回應，不只這兩人，“現在的台北市政府也有提供證據”，整個案件拖這麼久、引發這麼大社會波瀾，重點還是在容積是否合法，不是誰舉發就決定誰有罪，法院判決是依據證據與法律，民進黨團就是尊重司法。



媒體問，民眾黨主席黃國昌號召全台灣人29日上凱道的看法？



莊瑞雄指出，集會遊行當然是權利，正面看待，但如果動不動就把人拉上街頭，對被告其實沒有好處，甚至會被解讀為對司法施壓，柯文哲被重判，“我們可以理解支持者的心情”，但過多政治語言只會讓事情失焦。



對於柯文哲遭判10年以上，2028夢碎？



莊瑞雄說，大家解讀柯文哲2028“夢碎”說法過早，這只是一審，仍可透過二審、三審上訴爭取翻案，如果撤銷，一樣還有機會參選。他支持柯文哲上訴，也請民眾黨應把重心放在判決書逐條檢視，329如果要上街，就把判決書一條一條講清楚哪裡不對，而不是情緒動員。



媒體問，國民黨籍“立委”李彥秀說，藍白合可能因柯案出現悲情效應，發酵。



莊瑞雄批，國民黨最會製造悲情，但不能把司法案件扭曲成民進黨害的，柯文哲難道不知道是誰舉發的嗎？藍白現在反過來操作，試圖用政治改變司法，這對台灣民主法治是傷害。

