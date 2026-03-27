蔡正元今入監服刑　柯文哲4字贈好友

蔡正元因涉業務侵占判刑3年6月定讞，27日入監服刑，臉書預告早上08:00送別直播。（蔡正元臉書） 前藍委蔡正元27日入監，一審遭重判17年的前民眾黨主席柯文哲26日晚間曬出合照送別。（柯文哲IG） 中評社台北3月27日電／中國國民黨“三中案”中唯一被判有罪確定的前“立委”、前中影董事長蔡正元，將在27日入監執行。蔡正元在粉專上預告早上08：00直播“天下絕非民進黨的！台北地檢署前淚送歷史一刻”！而26日一審被重判17年的台灣民眾黨創黨主席柯文哲，則曬出2人合照並喊“朋友，保重”。



蔡正元擔任中影董事長期間，涉嫌於股權交易案中，掏空買家阿波羅投資公司新台幣2.8億元，一審依業務侵占罪判刑3年6月，國民黨馬英九等人則無罪；二審維持原判全案定讞。



北檢通知27日蔡正元至執行科報到發監執行。蔡正元在北檢外發表談話，網紅“館長”陳之漢、民眾黨“立委”張啟楷等人均到場聲援，還有支持者送花、要簽名呼喊“清清白白”。蔡正元今由檢察官訊問後，拆掉電子腳環，搭上囚車入獄服刑。



蔡正元曾預告將在今天前往位於台北市桃源街21號的台北地檢署執行科報到，稱這是“走進綠營布置的黑牢”。他強調自己會以“燦爛的笑容”面對政敵打壓，同時表示自己不畏政治追殺，最後的心願就是看國民黨、民眾黨再執政一次。



蔡正元說，請媒體記者報導業務侵占罪，要說他是侵占阿波羅公司，且阿波羅公司是他一個人的公司，沒有別的股東、沒有跟銀行貸款，親朋好友間調度資金，自己做投資，更重要的是，“我這案子跟中影股權交易無關，我這案子和三中案無關”。“因為檢察官一路都要我咬馬英九”。



蔡正元堅定告訴檢察官，“馬英九怎麼可能賤賣黨產、賤賣中影給我呢？這價錢是我開的，而且衹有我一個買家，沒有人敢買，馬英九巴不得我買啊，怎麼賤賣”？



柯文哲昨天一審遭判17年重刑，柯文哲晚間召開國際記者會，堅稱自己沒有金流，沒有貪污，更直接點名賴清德嗆聲“賴清德，我絕對不會投降！賴清德，我絕對不會屈服”！開完記者會之後，晚間柯文哲在社群平台曬出與蔡正元、張啟楷的合照。畫面中可以看到蔡正元穿著休閒上衣，而柯文哲、張啟楷則是穿西裝。柯文哲還寫下“朋友，保重”！