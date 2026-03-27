柯P昨夜搶先探望　蔡正元爆柯今天來會哽咽

柯文哲與張啟楷特地在26日晚上前往探望蔡正元。（照片：張啟楷臉書） 蔡正元接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 柯文哲與張啟楷特地在26日晚上前往探望蔡正元，隨後也PO出合照喊“朋友，保重”。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北3月27日電（記者 鄭羿菲）蔡正元因“三中案”業務侵占遭判刑3年6個月，27日入監服刑，台灣民眾創黨主席柯文哲也特地在26日晚上前往探望，蔡正元也PO2人合照喊“朋友，保重”。蔡正元27日笑著爆料說，因為柯說早上來講話怕會哽咽講不好，所以昨晚先去探望他。他看到柯沒有因遭重判而頹喪的表情，他就相對放心了。他相信柯文哲能挺住。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案等，台北地方法院26日一審重判17年有期徒刑，褫奪公權6年，可上訴。



蔡正元涉賤賣黨產的“三中案”，去年底業務侵占判3年6月徒刑確定，27日發監執行。蔡正元一早8點半現身台北地檢署執行科外，現場有約30位民眾聚集聲援，不少人身上都戴著印著“KP”的小物，長期挺柯網紅“館長”陳之漢也到場。



蔡正元接受媒體訪問表示，昨晚用餐時間本來是朋友在幫他餞行，民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡打電話給他，說柯文哲原本今天早上要來送行，但怕到現場會講話哽咽講不好，所以就在很晚的時候先到他家探望。當他看到柯文哲沒有因被重判17年有期徒刑有頹喪表情，仍然很堅毅、開放地面對不公不義的司法判決，他就相對放心了。



蔡正元說，他與柯文哲並非在所有政治議題上意見都相同，也經常有不同的看法，但能在相互尊重的友誼下，珍惜這一份2人從政敵變成好友的人生履歷、政壇傳說。



蔡正元指出，他相信柯文哲能夠挺住，昨天的談話中，柯文哲一直提到一個觀念，柯說自己當醫生這麼久，只想要去救人，不管病人是藍綠白，而法官、檢察官不是也要公平、公正看待被告有利、不利的證據嗎？怎麼會扭曲被告有利的證據、誇大不利的證據呢？他就嘲笑好友柯文哲是一隻誤闖政治叢林的小白兔。

