傳對美談判代表生前遭長官霸凌　綠委要交代

民進黨團舉行輿情回應記者會，民進黨團幹事長莊瑞雄、綠委陳培瑜。（中評社 張穎齊攝） 行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣日前病逝，得年53歲。（中評社 資料照） 中評社台北3月27日電（記者 張穎齊）負責台美關稅談判的“行政院”經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣日前因病辭世，近期遭爆是被長官排擠霸凌。民進黨“立法院”黨團副幹事長陳培瑜27日表示，已注意到“行政院”啟動外部調查程序，盼透過客觀機制釐清真相，給出交代。



顏慧欣12日離世，享年53歲，傳出生前於經貿辦疑似遭長官排擠，引發議論。“行政院長”卓榮泰27日表示，政府將依《公務人員職場安全及衛生防護辦法》及相關霸凌防治規定，啟動外部委員調查，釐清事實經過。



外界將矛頭指向經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，媒體昨日也曝光楊珍妮任職國貿局長時的錄音內容，提及她似乎常對下屬咆哮、怒罵，包括“做不好就是要改正，改正就是罵嗎”、“說我整天在罵你，我有這樣講過你嗎”。



民進黨“立法院”黨團27日於黨團會議室舉行輿情回應記者會，與會者有幹事長莊瑞雄、副幹事長沈伯洋、“立委”陳培瑜。



針對顏慧欣生前疑遭職場霸凌一事，陳培瑜回應，大家都感到遺憾，目前“政院”已啟動相關調查程序，期待外部委員能根據事實進行調查，還原真相，並強調應讓整起事件回歸事實本身，給予社會一個清楚交代。



她還說，制度與規範的建立相當重要，希望透過這次事件，讓職場保障更完善。