藍黨團邀朱立倫餐敘　韓國瑜、徐巧芯都來了

徐巧芯缺席鄭麗文餐敘，出席朱立倫餐敘後，還放上餐敘合照。（取自徐巧芯臉書） 國民黨前主席朱立倫。（中評社 莊亦軒攝） 國民黨黨團27日邀請朱立倫在喜來登飯店辰園聚餐。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月27日電（記者 莊亦軒）中國國民黨主席鄭麗文上周四中午邀請黨籍“立委”餐敘，第一批安排4個委員會，藍委出席率卻不到3分之2，引發討論。國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日邀黨前主席朱立倫與藍委餐敘，其中上週未缺席鄭餐敘的“立法院長”韓國瑜，以及徐巧芯都現身。



朱立倫27日中午抵達飯店時並未多停留，僅表示大家都很高興，謝謝今天黨團邀他來聚餐。



國民黨“立法院”黨團27日邀請朱立倫在喜來登飯店辰園聚餐，朱立倫中午抵達時被問到是否會和黨團討論軍購並未多做回應。韓國瑜特別到場致意後便離開。據瞭解，韓國瑜則是短暫停留約半小時，並在餐敘時向黨內“立委”表示，“我一定要來”。記者提問韓國瑜今天出席是否因為朱立倫，他則回應，打個招呼、喝春酒。



國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁遭請朱立倫餐敘，之前缺席的韓國瑜、藍委徐巧芯都來了。另根據徐巧芯臉書放上的合照，包括：柯志恩、鄭正鈐、牛煦庭、翁曉玲、陳菁徽、陳永康、王育敏等約34人出席聚餐。



被問到是否會和“立委”談軍購問題，朱立倫並未回應，僅連稱謝謝便迅速走進餐廳。