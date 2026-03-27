馬辦人事風波送司法？李德維：需董事會通過

馬英九基金會董事李德維接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 媒體到現場採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月27日電（記者 張嘉文）馬英九基金會人事風波引發藍營震盪，基金會今天上午召開董事會討論，超過兩個半小時會議才結束。對於是否要用司法方式調查前執行長、現任中國國民黨副主席蕭旭岑，董事之一的前中國國民黨“立委”李德維受訪表示，內部還會做相關瞭解，但接下來不管做什麼事情，當然要由董事會通過。



李德維也說，今天董事會氣氛算良好，但達成共識是不對外公布決議，馬英九今日也無裁示，讓董事們暢所欲言。



回顧整起基金會人事地震風波，前執行長蕭旭岑、王光慈於2月底離職，隨後基金會更發布聲明，強調兩人言行不再代表馬英九立場，並指涉及財務紀律問題，已送交司法處理。事件更牽扯出是前“國安會秘書長”金溥聰受馬英九之命，進行基金會人事整頓。但現擔任中國國民黨副主席蕭旭岑日前哽咽受訪回應，強調所有事情都向馬英九報告，並表示“馬忘記了很多事”，更引發馬英九健康狀況出問題的討論。



根據馬英九基金會公文，今天上午10點半在內湖行善路辦公室召開董事會，出席人員除了董事長馬英九，也包含尹啟銘、夏珍、李德維、高華柱、劉偉民、薛香川等6位董事成員。但據瞭解，包括馬在內，今天會議共5人出席而已。



李德維會後受訪表示，今天董事會有良好、坦誠的溝通。董事會也做了些相關決議，都是希望基金會好，希望馬英九好，內部也會做相關瞭解。



他說，現在外面傳的很多東西並不是事實，基金會也會澄清。但不會把相關內容對外公布。



媒體詢問，今日董事會是否有提到蕭旭岑等事，李德維說，議程裡有談到會務、財務報告，裡面多少也會提到去年、前年的計劃，這都是非常正常。

