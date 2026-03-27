軍購與黨不同調　徐巧芯：朱相信藍委有智慧

藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 朱立倫受邀出席與藍委餐會。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月27日電（記者 莊亦軒）中國國民黨“立法院”黨團27日中午邀請前主席朱立倫餐敘，出席“立委”人數達34人之多。被問到是否談論到軍購議題，國民黨籍“立委”徐巧受訪表示，朱立倫相信我們國民黨“立委”是很有智慧的。民意代表最重要的就是順應民意，相信國民黨“立委”會謙卑聆聽民意後，做出最好的判斷。



國民黨“立法院”黨團27日在喜來登飯店辰園舉辦餐敘，邀請朱立倫出席。由於上周剛宴請過黨主席鄭麗文，國民黨籍“立委”兩次餐敘出缺席情況引起關注。外界關心是否朱立倫和鄭麗文在軍購議題仍無法找到共識。



徐巧芯轉述朱立倫餐敘間有關軍購議題發言，朱立倫的說法是他認識我們這麼久了，各種議題國民黨民意代表一定能夠做出有智慧的選擇。相信國民黨的“立委”是很有智慧的，民意代表最重要的就是順應民意。相信國民黨的“立委”會謙卑地聆聽民意後，做出最好的判斷。



被問到若鄭麗文主席邀請的話是否會出席，徐巧芯笑稱，這個餐會都是自由參加，沒有甲級動員。如果時間允許的話，我們就會來。但若是有公務或正事的話，一定還是會先以自己的公務為優先。



記者提問大概有多少人出席，徐巧芯表示，四桌坐滿、一直都是坐滿的狀態。有的人是沒位置坐的，沒座位的人就是看哪邊剛好別人站起來，就去吃他的飯、喝他的酒。

