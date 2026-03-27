馬英九基金會組3人專案小組調查蕭旭岑案

馬英九基金會成立三人專案小組調查違反財政紀律案，董事李德維是成員之一。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北3月27日電（記者 張嘉文）馬英九基金會人事風波引發藍營震盪，基金會今天上午召開董事會討論，超過兩個半小時會議才結束。會後基金會也發出聲明表示，針對前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律一事，經董事會同意，成立3人專案小組，繼續查證相關事證涉及的範圍及真實性，近日內將完成調查，將調查結果提報董事會。



聲明中也指出，在法律顧問黃翊華律師的參與下，基金會董事長馬英九請戴遐齡執行長提供蕭旭岑、王光慈兩人有關違反財政紀律的相關事證。而3人專案小組成員是董事薛香川、尹啟銘、李德維。



回顧整起基金會人事地震風波，前執行長蕭旭岑、王光慈於2月底離職，隨後基金會更發布聲明，強調兩人言行不再代表馬英九立場，並指涉及財務紀律問題，已送交司法處理。事件更牽扯出是前“國安會秘書長”金溥聰受馬英九之命，進行基金會人事整頓。但現擔任中國國民黨副主席蕭旭岑日前哽咽受訪回應，強調所有事情都向馬英九報告，並表示“馬忘記了很多事”，更引發馬英九健康狀況出問題的討論。



根據馬英九基金會公文，今天上午10點半在內湖行善路辦公室召開董事會，出席人員除了董事長馬英九，也包含尹啟銘、夏珍、李德維、高華柱、劉偉民、薛香川等6位董事成員。



以下是聲明全文：



馬英九文教基金會於2026年3月27日上午在基金會所召開董事會，出席成員有馬英九董事長、薛香川董事、尹啟銘董事、夏珍董事、李德維董事，及執行長戴遐齡。



會中，在法律顧問黃翊華律師的參與下，馬英九董事長請戴遐齡執行長提供蕭旭岑、王光慈兩人有關違反財政紀律的相關事證，及會計師事務所調查報告，經由在場全體董事檢閱後，一致同意應成立三人專案小組，繼續查證相關事證涉及的範圍及真實性，三人小組成員是薛香川、尹啟銘、李德維，近日內將完成調查，將調查結果提報董事會。