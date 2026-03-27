國民黨：南部是民進黨鐵桿卻換來空污重災區

國民黨在臉書發文表示，南部民眾的肺不是民進黨的發電機。(照:國民黨臉書) 中評社台北3月27日電／瑞士IQAir最新的全球空氣品質報告出爐，台灣的排名從54名慘跌到74名，整整暴跌了20個名次。對此，中國國民黨批評，當全世界都在往乾淨的未來走，我們卻在吸著毒氣倒退嚕。國民黨批評，國際空氣品質報告台灣名次慘跌，民進黨的非核家園讓南部鄉親“用肺發電”。



國民黨說，南部鄉親在選舉時，給了民進黨最鐵桿的支持。結果換來了什麼？換來的是極度殘酷的“南電北送”。 為了死抱著那塊“反核神主牌”不放，民進黨強行關閉零空汙的核電廠 。北部缺的電怎麼辦？很簡單，叫南部的火力發電廠火力全開。這等於是拿南部人的肺，去發電給北部人用。這不是能源轉型，這是明目張膽的要支持者用自身健康換民進黨日夜兜售的“台灣價值”。這場掠奪的代價是人命。



如果你住在中南部，請抬頭看看今天的窗外。那片灰濛濛的天空就是執政黨給你的回報。



瑞士IQAir 最新的全球空氣品質報告出爐，台灣的排名從 54 名慘跌到74名，整整暴跌了20個名次。當全世界都在往乾淨的未來走，我們卻在吸著毒氣倒退嚕。



國民黨說，最讓人頭皮發麻的，是這份報告裡的“重災區”。 全台灣空氣最髒的前三名，毫無懸念地全部落在民進黨長期執政的南台灣：高雄市（17.2 μg/m³）、台南市（17.0 μg/m³），還有屏東縣東港鎮 。



國民黨表示，台大公衛學院的研究早就警告過，PM2.5濃度只要增加10 μg/m³，罹患肺腺癌的風險，甚至比每天抽一包菸的重度吸菸者還要高。這就是為什麼，現在肺癌的健保支出已經翻倍暴增到220 億元，很多南部鄉親一輩子不抽菸，卻被迫簽下這張“用肺發電”的死亡契約。



國民黨的立場很簡單，底線也很清楚－人命關天，一步都不能退。 我們堅決主張“以核養綠、盡速返核” 。衹有讓核能這個穩定、零空汙的基載電力回來，中南部的燃煤與燃氣電廠才有實質降載的空間 。



國民黨強調，南部人的肺，不是政客的免洗濾網。拒絕用肺發電。我們有權利，要回一口乾淨呼吸的空氣。我們也呼籲賴清德加速流程，重啟核三、核二，鄉親的健康不能再被錯誤的能源政策消磨，盡速返核，刻不容緩。