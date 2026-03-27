藍委紛表態出席29日討公道活動　聲援柯P

藍委謝龍介接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月27日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨創黨主席柯文哲26日一審遭判刑17年。民眾黨主席黃國昌則號召，總動員3月29日上凱道討公道。對此，中國國民黨“立委”、台南市長參選人謝龍介今表示，他會出席，並強調，站出來不是為了某個人，是為了台灣的司法公道。



謝龍介27日受訪表示，他會出席29日台灣民眾黨在凱達格蘭大道的街頭活動。他並指出，如果收政治獻金最後會變成貪汙犯，那恐怕台灣政壇的所有人都會草木皆兵。



國民黨團總召傅崐萁上午回應，他已經有正式讓國民黨“立法院”黨團的大家知道，都“自由參加”，也應該要聲援。



被問到這次判決結果是否會更鞏固藍白合作，謝龍介回應，因為從偵查開始的大公開，一波一波的操作，就讓大家覺得背後有一隻手在操弄。越是形成這種氛圍，當然對人民追求自由平等，以及民主深化過程裡面，法治就變成有相當的分量。所以你越在那操弄，人民的反彈就會越大。



國民黨“立法院”黨團27日在喜來登飯店辰園舉辦餐敘，謝龍介在飯店大廳接受媒體聯訪。



謝龍介表示，因為凱道活動當天他已經答應統一獅要參加亞太棒球場的開幕戰。所以他會先提前到凱道，再趕回台南參加開幕戰。我們把柯文哲判決內容看了一下，如果收政治獻金會變成貪汙犯，那恐怕台灣政壇的所有人都會草木皆兵。



謝龍介指出，司法如果成為工具的話，那就再度傷害人民對司法的信賴。在證據方面，這種判決內容相當空泛，所以他會到凱道。



國民黨“立委”徐巧芯也表示，傅崐萁也有告知，台灣民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍有向他們發出邀請，他們也鼓勵“立委”們踴躍參加，大家也正在報名，相信國民黨團會有不少人也會參加凱道聲援活動，她本人也會出席。