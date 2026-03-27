藍新竹初選廝殺　陳見賢抗議徐欣瑩公布民調

新竹縣副縣長陳見賢27日出席縣府活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月27日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩在黨內初選廝殺激烈，25日到27日進行電話民調，28日進行黨員投票來決定由誰勝出。徐27日公布《美麗島電子報》最新民調顯示自己穩定領先，陳隨後則發表嚴正聲明抗議徐在初選最後關鍵時刻竟公然違規。



國民黨新竹縣長黨內初選，徐欣瑩和陳見賢都已登記參選，將採“七三制”（民調70%、黨員投票30%），25日到27日進行電話民調，28日進行黨員投票來決定由誰勝出。綠營則以民進黨籍竹北市長鄭朝方的呼聲最高。



徐欣瑩競選辦公室27日公布《美麗島電子報》最新民調顯示，在黨內互比徐欣瑩獲43.7%，陳見賢33.4%，徐領先10.3%；若國民黨人選與鄭朝方對比，徐欣瑩以44.7%，鄭朝方則是27.0%，徐欣瑩與鄭的差距高達17.7%。徐欣瑩對此強調，長期以來很多民調都顯示，不管對上陳見賢或鄭朝方，她都是穩定領先。



陳見賢競選辦公室隨後也發表嚴正聲明抗議徐欣瑩自行公布民調的行為表示，徐欣瑩身為現任“立法委員”，明知法令規範，卻仍恣意為之，其行為已違反《公職人員選舉罷免法》於法定禁止期間散布、引述或發布民意調查資料，嚴重挑戰法規底線，損害本黨政譽。



陳見賢強調，徐欣瑩已明確違反《中國國民黨115年“直轄市長”暨縣市長選舉候選人提名登記公約》第八條“絕不任意引述、公布任何民調數據”之誠實義務。徐簽署後，又拒絕公開承諾團結不脫黨參選，並於初選關鍵時刻公然違規，其行為已破壞該公約第十一條之民主承諾，應負相應之黨紀與法律及政治責任。

