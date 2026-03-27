民眾黨29日上凱道挺柯　南台灣支持者踴躍

民眾黨高雄市黨部執行長施亦旋用手機秀出329動員令圖卡。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月27日電（記者 蔣繼平）民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案26日遭一審重判17年有期徒刑，黨主席黃國昌發出全台動員令29日上凱道討公道，目前台南、高雄、屏東3縣市黨部已有8輛遊覽車，支持者從昨晚就群情激憤，地方黨部預計會展現更多自發性動員能量。



位於南台灣的民眾黨台南市、高雄市、屏東縣3個黨部，從26日晚間就展開動員工作，報名表單瞬間湧入許多支持者報名，截至27日下午2時，台南預計有4輛遊覽車、高雄則有3輛遊覽車、屏東則有1輛遊覽車。



因為集結時間很趕，僅有一天多的作業時間，且偏遠地區遊覽車不太容易叫到，報名額滿後預計不再新增車輛，因此，民眾黨支持者將以自行開車共乘或搭客運等方式，自發性前往凱道。



民眾黨台南市黨部主委顏耀星表示，這麼短的時間內，報名人數如此踴躍，非常少見。代表支持者對這次政治判決非常不滿與憤怒，相信29日活動，不只民眾黨的支持者，還有諸多對司法的不公不義生氣的人民，也一定會站出來一起聲討民進黨。



民眾黨屏東縣黨部主委林育先表示，329活動要讓執政黨知道人民的聲音與能量，這是一場行動力的展現，大家都是不捨柯文哲受到司法打擊，這次會看到柯文哲本人，相信這次人數會比去年“111釘孤支”捍衛司法正義集結更多人。

